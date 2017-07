'Moreno én Karsdorp krijgen concurrentie van Real Madrid-speler'

AS Roma versterkte zich deze maand al met Hector Moreno (PSV) en later ook nog Rick Karsdorp (Feyenoord). De twee Eredivisie-vertrekkers zouden in Italië wel eens zware concurrentie kunnen gaan krijgen.



Volgens de Gazzetta dello Sport heeft Roma zich namelijk voor de tweede keer gemeld bij Real Madrid, voor verdediger Nacho Fernandez. De Spanjaard kan zowel centraal achterin als op de rechtsbackpositie uit de voeten, en vormt derhalve potentiële concurrentie voor zowel Moreno als Karsdorp.



Nacho is bij Real geen vaste basisspeler en zou voor om en nabij de vijftien miljoen euro mogen vertrekken. Zijn contract bij De Koninklijke loopt nog tot medio 2020 door.





Roma are thinking of making a return swoop for Real Madrid defender, Nacho. (Gazzetta) pic.twitter.com/pT1WkZjpMG — Calcio Direct (@CalcioDirect) 2 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.