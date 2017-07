'PSG choqueert met bod van 100 miljoen op Premier League-ster'

Paris Saint-Germain werd de afgelopen dagen al steeds heviger gelinkt aan Real Madrid-reserve James Rodriguez. Het valt echter nog te bezien of de Colombiaan weg mag van De Koninklijke.



Mocht het antwoord op die vraag 'nee' zijn, dan richt het steenrijke PSG het vizier snel op Liverpool-sterspeler Philippe Coutinho. De Braziliaan zou een slordige 100 miljoen euro moeten kosten, maar volgens Telefoot is dat geen enkel probleem voor de Franse topclub.



Mochten de geruchten waar zijn, zal FC Barcelona angstig toekijken. De Catalanen zijn immers al geruime tijd geïnteresseerd in de 25-jarige Coutinho, maar zij ondernamen nog geen actie en zouden hierdoor nu wel eens achter het net kunnen gaan vissen..





PSG have made an enquiry for Philippe Coutinho. Liverpool have quoted a €100m price. #lfc [@gffn, téléfoot] pic.twitter.com/LIONckThGc — lfcstuff (@stuffIfc) 2 juli 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.