'FC Utrecht vecht met buitenlandse clubs om Jup League-ster'

Hij is niet meteen de bekendste naam uit de Jupiler League, maar het afgelopen seizoen liet hij bij Fortuna Sittard toch geregeld leuke dingen zien: Djibril Dianessy is zeker een speler met veel potentie.



En dat vindt ook FC Utrecht. Althans, dat meldt het Franse Foot Mercato. De Domstedelingen zouden met clubs uit Frankrijk, Engeland en Italië strijden om de diensten van de 21-jarige spits. Hij zou zelf een voorkeur hebben voor een terugkeer naar Frankrijk.



Fortuna wil echter (nog) niet zomaar meewerken. "We hebben plannen voor komend seizoen met Djibril en laten hem niet gaan", wordt het geciteerd door dagblad De Limburger.



Dianessy speelde in het afgelopen seizoen negen goals en zeven assists bij elkaar. De fysiek sterke dribbelaar heeft nog één contractjaar lopen in Sittard.





