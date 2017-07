VIDEO: Oud Groningen-topscorer De Leeuw maakt zijn eerste goal

Bij FC Groningen legde hij ze erg makkelijk in het mandje, maar in dienst van Chicago Fire in Amerika verging het Michael de Leeuw wat lastiger. Mogelijk is hij nu los, want de spits scoorde gisteren zijn eerste doelpunt van het seizoen in de MLS. Uiteindelijk won Chicago met 4-0 van de Vancouver Whitecaps, waardoor het aan kop gaat in Amerika.





De Leeuw Makes it 4-0 Chicago! pic.twitter.com/2IHdqrpYcu — Total MLS (@TotalMLS) 2 juli 2017