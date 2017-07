Tegenvallend oud PSV-talent: "Toch nog goed terechtgekomen"

Hij zal altijd gedroomd hebben van een doorbraak bij 'zijn' PSV, maar na zijn transfer naar SC Cambuur is er voor Jesse Bertrams ook geen reden tot klagen.



Gisteren tekende hij in Leeuwarden, waar hij de eerste doelman moet gaan worden. "Een aardig eindje rijden", lacht Bertrams, geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "En het tweede mooie nieuwtje voor onze familie in een week tijd. Mijn broer wordt keeper bij NAC en ik nu bij Cambuur. Uiteindelijk zijn we toch allebei goed terechtgekomen."



Bertrams komt over van Lommel United, uit de tweede klasse in België. "Dit aanbod wilde ik niet laten lopen. Cambuur heeft voor mij echt moeite gedaan en was enorm geïnteresseerd. De afgelopen periode ben ik vanuit Eindhoven steeds op en neer naar Lommel gependeld, maar nu gaat dat niet meer en ga ik in Friesland wonen. Het wordt tijd om op eigen benen te staan en hier iets neer te zetten", aldus Bertrams (22), die al eens onderdeel van Jong Oranje was, tot slot.