Monaco wankelt inzake Mbappé: "Niet altijd mogelijk"

AS Monaco leek onvermurwbaar, maar een vertrek van Kylian Mbappé lijkt toch echt aanstaande. Coach Leonardo Jardim lijkt zich erbij neer te leggen dat zijn topspelers onhoudbaar zijn als specifieke biedingen op tafel komen.



"Ik heb nog niet met Mbappé gesproken, maar hij weet dat het onze ambitie is om hem te behouden. Hij en de club gaan de beste beslissing nemen", zo laat Jardim weten aan BFMtv. "Alle coaches in de wereld willen hun beste spelers houden, maar dat is niet altijd mogelijk."



De Monaco-coach vervolgt: "We gaan zien wat er gaat gebeuren. Op dit moment is het meest belangrijke om het hoofd weer helemaal leeg te hebben en de jonge spelers te begeleiden. Daarna zien we wel welke spelers er blijven."



Met name Arsenal en Real Madrid zouden concreet in de race zijn.