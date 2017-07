Voormalig speler Ajax en PSV strijkt neer bij ADO

De voetballoopbaan van Ismail Aissati kent een enorm grillig verloop. De middenvelder stond ooit bekend als een enorm talent, maar is op 28-jarige leeftijd clubloos en komt vanaf maandag nu op proef bij ADO Den Haag.



De Haagse club maakt op de eigen website melding van zijn komst. "Aissati krijgt deze week de kans om de technische staf te overtuigen een meerwaarde te kunnen zijn voor de club."



De Marokkaan debuteerde in 2005 bij PSV en werd direct de hemel in geprezen. Helaas wist Aissati de verwachtingen nooit echt waar te maken. In Nederland kwam hij ook nog uit voor FC Twente, Ajax en Vitesse.



Ook in het buitenland heeft Aissati ervaring opgedaan. Antalyaspor, Terek Grozny en recentelijk Alanyaspor waren zijn clubs, maar ook hier overtuigde hij niet echt.