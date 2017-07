'Donnarumma stelt zaakwaarnemer Raiola teleur'

De zeer talentvolle doelman Gianluigi Donnarumma is de afgelopen weken inzet geweest van een hoop transfergeruchten. De international van Italië wilde zijn handtekening niet zetten onder een vernieuwd en verbeterd contract bij zijn werkgever AC Milan en dat leidde tot een klein relletje in het San Siro-stadion.



Volgens de krant Corriere della Sera heeft de goalie nu dan toch besloten dat hij gewoon in Milaan wil blijven. Donnarumma was met de selectie van Italië actief op het EK Onder-21, maar daarna heeft hij wat tijd doorgebracht met zijn familie. De naasten van de keeper hebben hem op het hart gedrukt dat hij nog veel te leren heeft in de Italiaanse modestad en Donnarumma heeft zijn familie gelijkgegeven.



De beslissing van de keeper is tegen het zere been van zaakwaarnemer Mino Raiola, die zijn cliënt wilde onderbrengen bij Real Madrid. Dat gaat nu niet door, dus de befaamde spelersmakelaar kan fluiten naar zijn toelage.