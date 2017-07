'Chelsea geeft 40 miljoen uit aan verdediger'

De landskampioen van de Premier League Chelsea heeft nog niet zo heel veel van zich laten horen op de transfermarkt. Daar komt binnenkort misschien verandering in, want Sky Sports bericht dat de Londenaren heel dicht bij de komst van een dure verdediger zijn. Antonio Rüdiger zou naar Stamford Bridge komen.



Momenteel is de Duitse stopper nog altijd eigendom van het AS Roma van Rick Karsdorp en Kevin Strootman, maar dat komt binnenkort te veranderen, volgens de Engelse pers dan. Chelsea zou namelijk al een tijdje in onderhandeling zijn met de Romeinen en het management van de centrumverdediger. En nu is de kogel naar verluidt bijna door de kerk: Chelsea betaalt ongeveer 38,5 miljoen euro voor de speler in kwestie.



Tot voor kort werden de Blues nog gelinkt aan Leonardo Bonucci van Juventus en Virgil van Dijk van Southampton, maar dat zijn vermoedelijk te dure opties voor oefenmeester Antonio Conte. Rüdiger kost bijvoorbeeld al een stuk minder dan Van Dijk: de Oranje-international moet naar verluidt 80 miljoen euro opleveren.