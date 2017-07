'Chelsea moet zich haasten, Lukaku ziet ook andere club zitten'

Chelsea is nog steeds de droomclub van Romelu Lukaku, maar de transferprijs van meer dan 100 miljoen euro is een struikelblok. Chelsea moet gaan opletten.



Manchester United wil graag Alvaro Morata aantrekken, maar Lukaku blijft een optie. De Rode Duivel is bereid om een gesprek aan te gaan met José Mourinho, aangezien ze in het verleden wel wat problemen kenden bij Chelsea.



Lukaku wil naar een topclub om Champions League te spelen en volgens The Sun maakt United wel degelijk kans. Door het vertrek van Zlatan Ibrahimovic is er alvast een plaatsje vrijgekomen in de spits en Paul Pogba kan zijn goede vriend Lukaku alvast veel raad geven over de Red Devils. De komende weken zal het dossier wellicht verder evolueren.