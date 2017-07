'Bonucci zorgt voor shock op de transfermarkt'

De sterke Italiaanse verdediger Leonardo Bonucci werd een jaartje geleden vooral in verband gebracht met Manchester City, maar het lukte de Engelsen niet om de international van Italië los te weken uit Turijn. Nu wordt vooral Chelsea genoemd als bestemming van Bonucci, maar die laatste zou onderhandelen met een andere grootmacht.



De krant Tuttosport bericht dat de stopper al eventjes in onderhandeling is met FC Barcelona over een megatransfer naar Catalonië. Dat is opvallend te noemen, omdat Barça al beschikt over een groot aantal spelers die in het hart van de verdediging kunnen spelen: Gerard Piqué, Javier Mascherano, Samuel Umtiti en Marlon bijvoorbeeld. Desondanks zou de clubleiding van Barcelona groen licht hebben gegeven voor de komst van Bonucci.



De Oude Dame hoopt dat de Italiaan juist gewoon actief wil blijven in de Serie A. Juve zou ook heel erg hoog in de boom zitten wat betreft het prijskaartje dat het om de nek van Bonucci heeft gehangen, hoewel het onbekend is wat de Italianen precies vragen. Het dagblad El Mundo Deportivo weet ook nog eens te melden dat Real Madrid interesse heeft, maar Barça zou verreweg de meeste kans hebben op de krabbel van Bonucci.