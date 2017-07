VIDEO: 20 man in het doel, Dybala schiet bal binnen

De Argentijnse spits Paulo Dybala stond in de belangstelling van FC Barcelona en Real Madrid, maar besloot zijn contract bij Juventus te verlengen. Momenteel geniet de aanvaller van een welverdiende vakantie, maar onlangs speelde hij een benefietwedstrijd in zijn geboortestreek Córdoba. Dybala scoorde uit een vrije trap, met twintig man op de doellijn!





How did Dybala STILL manage to score 😂😂😂



📽️ @SudameriScout pic.twitter.com/rMbljzWhe1