"Bij Barcelona was je bang om naar de wc te gaan"

Manchester City speelt in het aankomende seizoen Champions League-voetbal, maar heeft er toch niet zo'n heel goed voetbaljaar opzitten. Analist Ronald de Boer heeft echter alle vertrouwen in de oefenmeester van de Citizens, Josep Guardiola. Hij vindt dat de Spanjaard gewoon wat tijd moet krijgen in het Etihad Stadium.



In gesprek met Mirror zegt De Boer: "Hij zal zich verbeteren met Manchester City, zonder twijfel. Ik zeg dat, omdat Pep de beste is. Hij verandert het spelletje. Mensen kijken naar hem en denken: wow, oké, dit wil ik zien."



Guardiola 'schonk' FC Barcelona een soort regen aan prijzen. "Bij Barcelona was je bijna bang om naar de wc te gaan. Als je wel naar de wc ging, wist je dat je iets speciaals ging missen. Dat doet Guardiola met een team. Hij kan Manchester City ook op dat niveau krijgen. HIj laat z'n teams ook altijd aantrekkelijk voetballen. Wat dat voor nut heeft als je niet wint? Nou, ik geloof niet dat iemand de Europa League-finale van Manchester United tegen Ajax nog lang zal herinneren."