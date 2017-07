'Waar was mijn uitnodiging voor de bruiloft van Messi?'

De superster van FC Barcelona Lionel Messi is onlangs in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Antonella Roccuzzo. De ceremonie werd bezocht door een hoop beroemdheden, waaronder een aantal medespelers van de Argentijn, zoals Luis Suárez en Neymar. Diego Armando Maradona was echter niet aanwezig.



Klaarblijkelijk wilde Messi de Argentijnse legende, ex-Napoli, niet op zijn bruiloft hebben. Maradona vertelt namelijk aan het Russische medium Sovetskiy Sport: "Ik feliciteer Messi, hij weet hoeveel hij voor mij betekent, hij weet dat ik van hem hou. Klaarblijkelijk is mijn uitnodiging voor zijn bruiloft kwijtgeraakt of iets dergelijks ... maar dat zorgt er niet voor dat ik nu opeens anders over hem denk. Ik vind hem nog steeds een goede sportman en een uitstekende vent.