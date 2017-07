'Heerenveen vraagt dit bedrag voor Larsson'

De Zweedse vleugelspits van sc Heerenveen Sam Larsson gaat in de zomer hoogstwaarschijnlijk wel transfereren. Momenteel staat hij naar verluidt in de concrete belangstelling van de Serie A-club Fiorentina, dat de international van Zweden ook wel kan betalen. Die kost namelijk best een flink bedrag.



Het Zweedse medium Sportbladet weet dat Heerenveen 8 miljoen euro verlangt voor de diensten van Larsson. De buitenspeler werd in een eerder stadium nog in verband gebracht met de gehele top drie van de Eredivisie; Ajax, Feyenoord én PSV, maar inmiddels is het wat stilletjes geworden rond die mogelijkheid. Feyenoord heeft Jean-Paul Boëtius gekocht, PSV is in zee gegaan met Hirving Lozano, maar Ajax is nog op zoek.



Fiorentina ziet Larsson als de opvolger van de Italiaanse voetballer Federico Bernardeschi, die vermoedelijk voor ongeveer dertig miljoen euro de overstap maakt naar Turijn en Juventus. Pas als die transfer erdoorheen is, wil de ploeg uit de kunststad van Italië zakendoen met Heerenveen. Larsson zelf heeft al een paar keer gezegd dat hij op een overstap rekent.