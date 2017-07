'Ajax heeft toch weer hoop op komst Barça-speler'

Ajax deed in het verleden best een aantal keer zaken met FC Barcelona. Zo haalden de Amsterdammers Gabri naar de Johan Cruijff ArenA en ook Bojan Krkic en Isaac Cuenca speelden voor de topclub uit onze hoofdstad. Nu heeft directeur spelerszaken Marc Overmars toch weer hoop op de komst van een nieuwe Barça-speler.



Het dagblad Sport weet namelijk dat de vleugelspits Munir El Haddadi het geïnteresseerde Zenit Sint-Petersburg heeft afgewezen. De Russen wilden de Marokkaan kopen voor 20 miljoen euro, maar het project van de voormalige werkgever van coach Dick Advocaat stond de buitenspeler gewoon niet aan. El Haddadi is volgens de krant vooral op zoek naar een 'stabiel sportief project' en dat denkt hij niet te kunnen vinden in Rusland.



In het afgelopen seizoen speelde de linksvoor op huurbasis voor Valencia en daar deed hij het best goed. De ploeg uit de sinaasappelstad van Spanje wenste de optie tot koop in het contract van El Haddadi echter niet te lichten. Ajax werd een paar weken geleden in verband gebracht met de voetballer, hetzij met betrekking tot een huurtransfer, en is nu mogelijk weer een gegadigde.