'Arsenal brengt bod van 142 (!) miljoen euro uit'

De Engelse topclub Arsenal is in de regel niet zo van het spenderen van miljoenen euro's. De krant The Sunday People weet echter dat de Gunners daar binnenkort verandering in brengen. Coach Arsène Wenger wil het Franse talent Kylian Mbappé zo graag hebben dat de Londenaren 142 miljoen euro gaan bieden.



De hierboven genoemde oefenmeester staat naar verluidt al heel lang in contact met de familie van Mbappé, die heel erg belangrijk is met betrekking tot de keuzevorming van de kersverse international. De aanvaller heeft aanbiedingen liggen van onder meer Real Madrid en Paris Saint-Germain, maar nu gaat Arsenal zich er dus ook op een serieuze manier mee bemoeien. Naar verluidt heeft Mbappé het Manchester City van coach Josep Guardiola al afgewezen.



In eigen land wordt Mbappé erg vaak vergeleken met Thierry Henry, de legende van de Gunners. Wenger wil hem gewoonweg per se aan zijn selectie toevoegen, samen met Alexandre Lacazette van Olympique Lyon. Alexis Sánchez vertrekt hoogstwaarschijnlijk naar het eerder genoemde City voor ongeveer 60 miljoen euro. Vindt de Mbappé-transfer doorgang, dan zet Arsenal een transferrecord neer.