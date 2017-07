'Janssen maakt opvallende zomertransfer'

Vincent Janssen vertrok een seizoen geleden voor 22 miljoen euro van AZ naar Tottenham Hotspur. De verwachtingen op White Hart Lane waren hooggespannen, maar die wist de spits bepaald niet waar te maken. Nu mag hij al weer vertrekken en misschien staat hij na de zomer wel onder contract bij Crystal Palace.



De Engelse media schrijven namelijk dat coach Frank de Boer de aanvaller van het Nederlands elftal wel aan zijn selectie wil toevoegen. Crystal Palace zou momenteel zelfs de meest serieuze optie zijn voor de oud-AZ'er. Er zijn nog wel een aantal andere clubs die in verband worden gebracht met de goalgetter, maar die kunnen niet voldoen aan de vraagprijs van de Spurs.



Directeur Daniel Levy wil het aankoopbedrag van Janssen sowieso terugverdienen. Dat betekent dat de spits zo'n 22 miljoen euro kost en dat is wat veel geld voor een club als Borussia Mönchengladbach, dat ook wel oren heeft naar een deal. Ook PSV werd voorzichtig gelinkt aan Janssen in het verleden, maar de Eindhovenaren zouden eventueel alleen voor een huurdeal kunnen zorgen, als Luuk de Jong besluit te vertrekken uit het Philips Stadion. In Engeland denkt men dat Janssen in het nieuwe seizoen voor Palace speelt.