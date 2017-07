"Moet niet denken dat hij de Champions League al gewonnen heeft"

In de jeugdopleiding op De Toekomst stond buitenspeler Justin Kluivert helemaal niet bekend als het allergrootste talent van Ajax. In het afgelopen seizoen liet hij echter bij de hoofdmacht zien dat hij wel degelijk over ontzettend veel kwaliteiten beschikt. Patrick Kluivert vindt echter dat zijn zoon bescheiden moet blijven.



In gesprek met El Periodico zegt de oud-voetballer van FC Barcelona: "Het is de filosofie van Ajax om talenten zo vroeg een kans te geven. Ik ben erg blij voor hem. Hij moet elke dag honderd procent geven op de training, beide benen op de grond houden en bescheiden blijven. Hij moet niet denken dat hij de Champions League al heeft gewonnen."



Ook Justins kleine broertje Shane (9) kan best aardig voetballen. "In de zoektocht naar een nieuwe baan denk ik natuurlijk niet alleen aan mezelf. Mijn jongste zoon Shane is negen jaar oud en speelt bij Paris Saint-Germain. Ook aan hem moet ik denken. Hij moet in een stabiele omgeving kunnen opgroeien."