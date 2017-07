Nieuwkomer bij AZ: "Je vraagt en je krijgt het"

Marco Bizot is deze zomer van Racing Genk overgestapt naar AZ. In Alkmaar heeft hij inmiddels zijn eerste week achter de rug en de doelman is na de 1-7 zege op een regioselectie zeer tevreden over zijn nieuwe omgeving.



"Het was lekker om een wedstrijdje te spelen", beaamt Bizot in gesprek met RTV Noord-Holland. "Ik heb ervan genoten. Alles is super goed geregeld bij AZ. Alles is voor elkaar. Niets is te weinig en niets is teveel. Je vraagt en je krijgt het. De organisatie is top. Dat valt zeker op."



Bizot heeft bij AZ een selectie getroffen die grotendeels intact is gebleven, maar het is de vraag of spelers als Ridgeciano Haps en Derrick Luckassen blijven. "Ik hoop dat deze groep bij elkaar blijft en dat we veel wedstrijden gaan winnen. Dat we mee gaan spelen om iets moois. Ik heb er zin in", aldus de opvolger van Tim Krul.