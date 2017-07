Groningen-nieuwkomer krijgt alle aandacht: "Wel leuk"

FC Groningen is zaterdag in Haren begonnen aan het nieuwe seizoen. Ritsu Doan is één van de nieuwelingen op het trainingsveld van de Trots van het Noorden en dat maakt een hoop los.



Mike te Wierik, zelf overgekomen van Heracles Almelo, laat aan RTV Noord weten: "Hij komt helemaal van de andere kant van de wereld, dus hij zal het wel lastig hebben in het begin. Het is dan wel leuk dat hij zoveel aandacht krijgt."



Ook Kevin Begois, de nieuwe reservedoelman, zag veel aandacht voor de Japanner. "Ik heb Honda en Yoshida meegemaakt bij VVV. Ik ben al wat ouder en heb al die aandacht en shine niet nodig. Voor die jonge gasten is dat mooi. Ik snap dat er vanuit commercieel oogpunt veel aandacht naar die jongen gaat."