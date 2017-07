Genee baalt van Derksen: "Wat is dit nu weer?"

Wilfred Genee en Johan Derksen onderhouden al jaren een stroeve werkrelatie. Rond zijn vijftigste verjaardag botste de presentator van Voetbal Inside opnieuw met 'De Snor'.



In gesprek met Radio Veronica ging Genee in op de kwestie. "Hij stuurde een paar dagen van tevoren een mailtje met daarin: ik heb het te druk met verhuizen. Ik zie je wel weer", aldus de presentator. "Ik bel hem op en ik zeg: we werken verdorie vijftien jaar samen. Wat is dit nu weer?"



Een moeizame verhuizing blijkt de reden. "Ik zei: nou, zo leer je je vrienden leren kennen." Derksen maakte nog wel een mooi gebaar. "Hij heeft daarna een heel mooie mail gestuurd. Er stonden zo veel complimenten in over de presentator Wilfred Genee en dat soort dingen allemaal."



Uiteraard kan een speciale knipoog niet ontbreken. "Hij schreef aan het eind wel: alles wat hier staat zal ik in de publiciteit ontkennen."