Twente schakelt door: "De weerstand verhogen"

Het is voor Eredivisie-clubs heel gebruikelijk om in de zomer te oefenen tegen amateurclubs. FC Twente opende de voorbereiding bijvoorbeeld met een 0-8 zege op GFC Goor, maar vanaf zondag gaat de weerstand al omhoog.



Hake zag in Goor zowel positieve als kritische punten. "Wat heel logisch is", aldus de oefenmeester, die tegenover TC/Tubantia natuurlijk verwees naar de nieuwe gezichten. Zij mogen zich nu voorbereiden op het Deense FC Nordsjaelland als volgende sparringpartner.



"We willen de weerstand verhogen, van profclubs krijg je realistischere tegenstand dan van amateurs. De intensiteit is hoger", aldus Hake, die zeven duels liet inplannen. "Het gaat erom hoe je ze inricht. Een wedstrijd vraagt meer van spelers dan een training, de focus is anders. Daar passen we ons trainingsschema op aan."