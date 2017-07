PSV-doelwit Luckassen: "Er is wel veel belangstelling"

Derrick Luckassen is met AZ begonnen aan het nieuwe seizoen, maar de vraag is of hij na 31 augustus ook nog rondloopt in Alkmaar. Met name PSV zou wel heil zien in een samenwerking met de verdediger annex middenvelder.



Ook tegenover RTV Noord-Holland ging Luckassen in op de Eindhovense geluiden. "Er is wel veel belangstelling ja. Maar ik doe gewoon mijn werk en als je het goed doet dan hebben clubs interesse", zo laat Luckassen weten aan het regionale medium.



"Ik ben nu bij AZ en sta nog onder contract tot 2018. Ik zie wel wat er gebeurt. Voorlopig draag ik gewoon het shirt van AZ", aldus de 21-jarige AZ'er. "Ik werk hard en als het lekker gaat dan sta je in de belangstelling. Het kan ook weer andersom zijn."