Carlo Ancelotti is slecht te spreken over de uitlatingen van Maik Barthel, de zaakwaarnemer van Robert Lewandowski. De Poolse spits zou zich bij hem hebben beklaagd over een gebrek aan interne steun.



Barthel zei enkele weken geleden het volgende in Kicker: "Robert heeft me verteld dat hij geen steun kreeg en de coach deed op de slotdag geen moeite om hem aan de topscorerstitel te helpen. Zo teleurgesteld heb ik hem nog nooit gezien. Hij had echt gehoopt dat het team hem proactief zou helpen."



Ancelotti weet echter van niets. "Lewandowski heeft zich bij mij nooit beklaagd. Ik heb hem eindelijk kunnen feliciteren voor een goed seizoen, ik was tevreden over hem en hij over ons. Zoals gewoonlijk praten zaakwaarnemers te veel. Waarom weet ik ook niet..."



De Bayern-coach vervolgt: "Dit is niet de eerste keer dat een zaakwaarnemer de kranten gebruikt om iets raars te verkondigen. Meer is het niet, maar in een perfecte wereld praten zij niet."