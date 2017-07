Ancelotti geeft Bayern-fans hoop: "Waarom niet?"

Alexis Sánchez lijkt aan te sturen op een vertrek bij Arsenal nu contractverlenging ver weg is. Bayern München geldt als één van de geïnteresseerde clubs, zo beaamt coach Carlo Ancelotti.



Op een persconferentie ging de Italiaan in op de mogelijkheid om de Chileen binnen te halen. "Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, zal de club zeker klaarstaan. Maar er zijn heel veel geruchten. Alexis is zeker een geweldige speler, maar niet de enige ter wereld."



Ancelotti kent het Bayern-beleid om niet fors te spenderen voor relatief oude spelers. Sánchez is 28 jaar. "Ik erken dat de transfermarkt wat krankzinnig is tegenwoordig en Bayern is geen club die daarin meegaat. Ik ga dan ook niet vragen om spelers die gigantisch veel geld kosten. Maar als zich een goede mogelijkheid voordoet, waarom niet?"