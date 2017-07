Löw geniet van Duitsland: "Het zegt helemaal niets"

Joachim Löw heeft verschillende smaakmakers thuisgelaten, maar ook de B-ploeg van Duitsland staat zondagavond 'gewoon' in de finale van de Confederations Cup. Bondscoach Joachim Löw blijft evenwel kalm.



Löw kreeg in aanloop naar dit mini-toernooi in Rusland nog veel kritiek. "Maar ik sta nog altijd achter die keuze. Dit toernooi heeft ons veel gebracht", zo sprak de bondscoach op een persconferentie voor de ontmoeting met Chili. "Maar het zegt helemaal niets over het aankomende WK. Dat is nog ver weg."



"Als je wereldkampioen wilt worden, heb je spelers van wereldklasse nodig. Nu is het de vraag of deze talenten de volgende stap kunnen zetten", aldus Löw, die op zijn hoede is voor de Chilenen. "Ze hebben een zeer ervaren ploeg, maar wij weten wat er van ons wordt verwacht. De opstelling geef ik nog niet prijs. Wel zullen er in vergelijking met de halve finale wat wijzigingen zijn."