Lionel Messi is deze week in het huwelijksbootje gestapt. De sterspeler van FC Barcelona nodigde verschillende grote namen uit de voetballerij uit, maar de Argentijn koos er ook voor om een aantal over te slaan.



Zo ontbraken zijn oud-coaches Luis Enrique (FC Barcelona) en Diego Maradona (Argentinië) op het feest. Als icoon van het Zuid-Amerikaanse land is dat misschien opmerkelijk, maar in gesprek met Sovetskiy Sport toont 'Pluisje' zich vooral content in de richting van Messi.



"Ik wil Messi feliciteren", aldus de WK-winnaar van 1986, die een goede relatie met hem zegt te hebben. "Mijn uitnodiging voor het huwelijk is waarschijnlijk zoekgeraakt. Maar mijn houding naar Messi zal hierdoor niet veranderen. Hij is een topatleet en een geweldige jongen."