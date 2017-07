Amrabat onthult: "Die was ook heel blij voor mij"

Erik ten Hag heeft Sofyan Amrabat op een ongelukkig moment af moeten staan aan Feyenoord, maar dat hoeft de trainer van FC Utrecht zich niet aan te rekenen. De Marokkaanse middenvelder is hem zelfs uitermate dankbaar.



"Die was ook heel blij voor mij. Hij gunt het me ook", zo laat Amrabat weten aan FOX Sports. "Erik ten Hag is ontzettend belangrijk voor mij geweest. Ik heb natuurlijk vorig jaar een goed jaar gehad, maar zeker niet in de laatste plaats te danken aan hem. Hij is heel veel met mij bezig geweest."



Amrabat vervolgt: "Ik ben toch een beetje zijn speler. Dus ja, ik ben ook heel blij en hij is ook heel blij." Advies vroeg hij niet aan Ten Hag. "Want we waren natuurlijk nog bezig met de play-offs en daarna ben ik meteen weggegaan. Toen zijn de onderhandelingen begonnen en heb ik niet echt contact met hem gehad, eigenlijk tot het rond is gekomen."