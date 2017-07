Nuytinck krijgt nieuws: "Zullen hem niet tegenhouden"

Besnik Hasi is sinds kort trainer van Olympiakos Piraeus en speurt volop naar versterking voor zijn nieuwe club. En daarvoor kijkt hij vooral naar oude bekenden. Hij zou namelijk bij zijn oud-werkgever RSC Anderlecht willen toeslaan voor een Nederlander.



Nadat eerder al Fabrice N'Sakala aan de Griekse kampioen gelinkt werd, heeft Hasi volgens La Dernière Heure zijn oog laten vallen op Bram Nuytinck. De oud NEC-verdediger speelde vorig seizoen vrij vaak, maar zag op het einde toch het duo Kara-Spajic de voorkeur krijgen.



Volgens de Griekse pers kwam Hasi zelfs al even naar Brussel om Nuytinck te overtuigen. De 27-jarige, die in het Astridpark nog één jaar contract heeft, zou sowieso wel open staan voor een nieuw avontuur.



Update 21:30 uur

Anderlecht is iet voornemens om Bram Nuytinck zijn transfer te onthouden. "Hasi belde namens Olympiakos voor Nuytinck. We zullen hem niet tegenhouden", vertelt manager Herman Van Holsbeeck in Het Nieuwsblad. "Maar om betere voorwaarden te krijgen dan bij Anderlecht moet je al bijna naar Engeland of naar Duitsland."