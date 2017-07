Van Bronckhorst: "Van Geel weet wat ik wil"

Giovanni van Bronckhorst rekent op meer aankopen bij Feyenoord. De selectie kent een aantal nieuwe namen, maar volgens de oefenmeester is een kwaliteitsimpuls nodig om komend seizoen wederom hoge ogen te gooien.



De landskampioen raakte met Rick Karsdorp, Dirk Kuyt, Eljero Elia en Steven Berghuis een paar bepalende spelers kwijt. "We hebben er intern uiteraard uitgebreid over gepraat hoe de selectie er uit moet komen te zien. Martin van Geel weet wat ik wil en daar werkt hij ook hard aan", vertelt de trainer aan het Algemeen Dagblad.



"De ideale situatie is om op dag 1 te kunnen starten met de volledige groep, maar dat is gewoon niet eenvoudig. Ik ben erg blij met Jean-Paul Boëtius en Amrabat", aldus Van Bronckhorst, die Berghuis terug hoopt te zien. "We hoeven ook niemand te verkopen, maar je weet natuurlijk nooit welke clubs er nog bij ons aankloppen voor een speler."