'ADO werkt hard aan versterking: Immers een optie'

ADO Den Haag werkt nadrukkelijk aan het versterken van de selectie. Een vertrek van spits Mike Havenaar naar het Japanse Vissel Kobe kan een vliegwiel in werking stellen, zo weet Voetbal International.



Een vertrek van Havenaar levert de club zowel transferbudget als salarisruimte op. Technisch manager Jeffrey van As wil die ruimte benutten om Kevin Jansen en Donny Gorter te behouden. Ook met Wilfried Kanon is de Haagse leiding nog altijd in gesprek.



Van As laat VI weten hoe het nu staat met de transfervrije verdediger: "Dat loopt al een tijdje. We zijn alleen niet in staat om hem een niet-EU-salaris te bieden, dus daarin zullen we creatief moeten zijn." Ook een terugkeer van Lex Immers staat op het wensenlijstje.



Melvyn Lorenzen is op proef bij ADO, dat wil meewerken aan een vertrek van Ernestas Setkus.