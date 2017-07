Luckassen reageert: "Of ik naar Eindhoven ga?"

Derrick Luckassen is nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar PSV. Na de oefenwedstrijd van AZ tegen een regioselectie (1-7 zege) sprak de verdediger annex middenvelder over zijn eigen toekomst.



"Of ik naar Eindhoven ga? Als jij PSV een mooie club vindt, dan vind ik dat ook", laat de hoofdrolspeler in kwestie weten aan AZ Fanpage. "Als jij denkt dat je daar genoeg aan hebt, prima. We zullen zien wat er de komende weken gaat gebeuren."



Luckassen sluit een langer verblijf evenmin uit, maar AZ zal dan wel moeten bewegen. "AZ is nog steeds niet naar me toegekomen met een voorstel. Dus, ik kan er niet veel mee. Maar ik zou niet weten waarom dat geen optie voor me zou kunnen zijn. Maar dan is het wel aan hen."