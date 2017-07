Vitesse onderuit in oefenduel, Sol en Boere op dreef

Vitesse is de zomerse oefencampagne gestart met een negatief resultaat. Het Oekraïense FC Oleksandria bleek in een vriendschappelijke ontmoeting met 0-2 te sterk voor de manschappen van Henk Fraser.



De andere Eredivisie-clubs wisten hun oefenduels wel te winnen. FC Twente (0-8 tegen GFC Goor) en Willem II (1-9 tegen RKDSV) zorgden voor de hoogste uitslagen. AZ won met 1-7 van een regioselectie, waar ADO Den Haag evenmin problemen ondervond met LVV Lugdunum: 0-6.



NAC Breda won met 0-4 van de Zundertse Selectie, waar PEC Zwolle met 0-3 won van SC Genemuiden. Willem II'er Fran Sol was het meest op dreef met drie goals. Meerdere spelers troffen twee keer doel, waaronder FC Twente-aanwinsten Tom Boere en Haris Vuckic.