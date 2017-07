Trotse Van der Sar: "Met meerdere clubs gesproken"

Joe van der Sar maakte deze maand de overstap van Ajax naar ADO Den Haag. De zoon van Edwin debuteerde vandaag voor de Hofstedelingen, tijdens de 6-0 oefenzege op LVV Lugdunum in Leiden.



"Ik kreeg niet veel te doen, maar heb wel kunnen genieten", wordt de negentienjarige doelman geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Het is de planning om dit seizoen bij Jong ADO te spelen. Ik heb nu een heel mooie mogelijkheid om me tijdens de trainingen te laten zien bij het eerste. Deze week kreeg ik te horen dat ik deze wedstrijd mocht spelen. Ik pak het allemaal mee en doe mijn best. Dit is allemaal extra."



Vergelijkingen met zijn vader wil Van der Sar uit de weg gaan. "Ik heb niet zo heel veel van hem gezien in zijn jonge jaren. Ik heb nog een paar jaar te gaan. Ik probeer ook veel te coachen, dat heb ik van hem geleerd. De organisatie is altijd belangrijk. Als je het goed neerzet, krijg je zoals vandaag weinig te doen. Dan is het alleen maar coachen, coachen, coachen."



Update 18:59 uur

Natuurlijk was ook vader Edwin van der Sar vanmiddag langs de lijn om zijn zoon Joe te zien debuteren bij ADO Den Haag. De 130-voudig Oranje-international is apetrots.



"Joe heeft vier jaar bij Ajax gespeeld en neemt nu een andere route. Leuk dat hij meteen bij het eerst mee kan doen. We hebben met een aantal clubs gesproken en gekeken waar hij zich het beste kon ontwikkelen. Met Jeffrey Van As hebben we een goed gesprek gehad. Laten we hopen dat het bij ADO lukt", wordt Van der Sar senior geciteerd door het Algemeen Dagblad.





