NEC loopt blauwtje bij trainer: Leuk als je genoemd wordt, maar..

NEC degradeerde het afgelopen seizoen uit de Eredivisie. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe hoofdtrainer, die de Nijmegenaren zo snel mogelijk terug kan brengen naar het hoogste niveau.



Dit zal in ieder geval niét Roy Hendriksen worden. Hij kiest namelijk voor een langer verblijf bij Helmond Sport, ondanks vermeende interesse van NEC. "We zijn bezig met een stappenplan, en ik wil de lijn van vorig seizoen doortrekken. Het is altijd leuk als je genoemd wordt, maar ik ben bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen met Helmond Sport. We zijn vorig seizoen goed geëindigd en de selectie is bijna hetzelfde gebleven. Er is dus voldoende perspectief in Helmond", reageert Hendriksen in gesprek met Omroep Zeeland.



In 2015 werd hij als assistent van Ruud Brood nog kampioen van de Jupiler League met NEC. "Ik heb het goed naar mijn zin en wil graag mijn steentje bijdragen om deze club verder vooruit te helpen", verduidelijkt de Helmond-coach, die na Jack de Gier (verlenging bij Almere City) al de tweede afvallende kandidaat voor NEC is.