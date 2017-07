Aanvaller weg bij Excelsior: "Heeft een moeilijk jaar gehad"

Excelsior verloor deze zomer al meerdere spelers, ook al is de transferperiode nog jong. De volgende die de club uit Kralingen achter zich laat, is aanvaller Terrell Ondaan.



Volgens Voetbal International staat de technisch vaardige speler op het punt om te tekenen bij een onbekende Turkse club. Ondaan (23) tekende afgelopen zomer nog voor drie seizoenen bij Excelsior, en was in zijn debuutseizoen belangrijk met 26 optredens, dus het afscheid komt erg onverwachts voor de Rotterdamse Eredivisionist.



Ondaan ontbrak vanochtend al op de training en heeft volgens VI 'zijn spullen al ingeleverd'. De oud-speler van Willem II levert Excelsior in ieder geval nog wel een kleine transfersom op. Hij is nu al de veertiende speler die de Kralingers verlaat.



Update 17:21 uur

Excelsior heeft inmiddels bij monde van directeur Ferry de Haan kort gereageerd op de aanstaande transfer van Terrell Ondaan. "Dit is redelijk onverwacht.. Normaal gesproken hadden wij hem op de training begroet, maar nadat een aantal zaken werd afgesproken, mocht hij afreizen. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, zal weinig een vertrek meer in de weg staan", aldus De Haan bij FOX Sports.



Ondaan zelf wilde graag naar Turkije. "Hij heeft een moeilijk jaar gehad en denkt daar meer kansen te krijgen." Het afgelopen seizoen leverde hij geen enkel doelpunt of assist in 26 optredens.