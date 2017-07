Van Bronckhorst mysterieus: "Dat zullen we nooit weten.."

In de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo schoot Dirk Kuyt, achteraf gezien ook nog eens zijn afscheidswedstrijd, een hattrick binnen. Het was echter slechts toeval dat de routinier mocht spelen, zo lijkt het.



Hij verving namelijk de geschorste Tonny Vilhena. Had Kuyt als dat laatste niét zo was, ook gespeeld? "Ik weet het echt niet", reageert trainer Giovanni van Bronckhorst in het Algemeen Dagblad.



"Ik wist een week eerder op Woudestein natuurlijk al dat Vilhena niet zou mogen spelen in de laatste wedstrijd. Dus ik heb letterlijk nooit meer nagedacht over een ander scenario. Maar het had gekund, hoor."



"Mensen weten inmiddels wel dat ik altijd zo redeneer", vervolgt Van Bronckhorst. "Wat komt er voor wedstrijd aan, en wat hebben we nodig om te winnen? Dat had meteen al met Kuyt gekund, maar ik heb er niet na over hoeven te denken."