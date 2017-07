Nieuwe dreun voor NEC: topkandidaat zegt af

NEC moet opnieuw gaan zoeken naar een nieuwe trainer. Jack de Gier leek de topkandidaat om aan de slag te gaan in Nijmegen, waar hij ook als speler actief was. De Gier heeft echter bijgetekend in Almere.



De trainer heeft zijn optie gelicht en zal tot de zomer van 2019 bij Almere City actief blijven. De club besloot zijn optie te lichten en dit tot tevredenheid van de trainer zelf.



De Gier: "Ik ben heel blij met het getoonde vertrouwen en ik kan niet wachten om samen de volgende stappen te zetten met deze mooie club." Eerder zag NEC ook Rob Alflen al afhaken na de degradatie uit de Eredivisie.