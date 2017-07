Vader Donny van de Beek doet fraaie zaken met Ajax

Donny van de Beek staat bekend als één van de grotere talenten bij Ajax. Komend seizoen is het goed mogelijk dat hij een basisplaats gaat veroveren bij de Amsterdammers.



Dat zou moeten gebeuren in een vernieuwde Johan Cruijff Arena. Voor vader André van de Beek was het de uitgelezen mogelijkheid om maar liefst 600 van de verplaatste stoeltjes op te komen halen bij het stadion: voor 'zijn' Veensche Boys.



"Ik belde Marc Overmars op en na enkele gesprekken hebben we afgesproken dat we ze mochten komen halen", vertelt Van de Beek senior op de website van Ajax. De Veensche Boys, gelegen in Nijkerkerveen, zitten zelf ook letterlijk in de steigers.



"We bouwen een nieuwe kantine", vertelt clubman Gijs Cas. "De nieuwe stoeltjes krijgen een mooie plek en ze zijn een stuk beter dan de houten banken die we nu hebben. Bovendien klappen ze terug, dat scheelt weer als er regen is geweest."



Verder heeft vader André nog wel wat te vertellen over zoon Donny: hij is apetrots. "We volgen Donny overal. Met 21 man gaan we mee naar Oostenrijk voor het trainingskamp. Elke wedstrijd zoek ik even oogcontact met Donny. Bij uitwedstrijden neem ik vaak een fluitje mee, dan weet hij me wel te vinden. Wanneer de supporters zijn naam scanderen krijg ik spontaan kippenvel", aldus Van de Beek senior tot slot.





Nog wat extra Ajax bij Veensche Boys 👍https://t.co/ovzXpUOkn1 — AFC Ajax (@AFCAjax) 1 juli 2017