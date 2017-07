OUCH! 'Rating Messi maakt enorme duikeling op FIFA 18'

Hoewel hij volgens velen nog altijd op de toppen van zijn kunnen speelt, zijn de makers en beoordelaars van FIFA 2018 beduidend minder onder de indruk van de recente prestaties van Lionel Messi.



Volgens het medium Sportskeeda gaat de rating van de Argentijnse ster van FC Barcelona namelijk behoorlijk kelderen in de nieuwe game. Waar hij in FIFA 17 nog beoordeeld werd met een 93 (al één punt minder dan een editie hiervoor), zou hij straks 'slechts' tussen de 90 en 92 zitten.



Ter vergelijking: Eden Hazard zou in FIFA 18 ook een rating van 90 krijgen. En Messi's ploeggenoot Neymar gaat ook kelderen: van 92 naar misschien wel 88!