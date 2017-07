Feyenoord-talent debuteerde tegen Ajax: "De grote rivaal"

Het is niet voor velen weggelegd om de jeugdopleiding van Feyenoord succesvol te doorlopen, en vervolgens je debuut te mogen maken in de hoofdmacht. Middenvelder Gustavo Hamer lukte het.



Zijn eerste minuten in Feyenoord 1 mocht hij maken met een invalbeurt in de Klassieker. Klinkt als een jongensboek. "Ajax is de grote rivaal, je wil van ze winnen en de punten mee naar Rotterdam nemen. Helaas is dat niet gelukt, maar wel heel mooi dat ik daar mijn debuut kon maken", vertelt Hamer in een aflevering van het Leids Voetbalkwartiertje.



Zijn doorbraak ligt echter nog niet voor op de korte termijn in de agenda. "Bij Feyenoord zal ik volgend seizoen nog geen basisspeler zijn. Wat ze met me willen ligt niet aan mij en daar kan ik nu nog weinig over zeggen", besluit Hamer, die momenteel op twee optredens in het eerste van Feyenoord staat.