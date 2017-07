OFFICIEEL: Dit zijn de nieuwe shirts van Chelsea

Chelsea FC heeft zopas haar nieuwe truitjes ten toon gesteld. De landskampioen zal voor het seizoen 2017-2018 aantreden in felblauwe truitjes, deze keer ontwikkeld door Nike.



Chelsea gaat voor het eerst een contract aan met kledingsponsor Nike. Zij konden overtuigen met een erg minimalistisch en vooral stijlvol design. Nike baseerde zich hiervoor op enkele klassieke shirts van Chelsea uit de jaren '70.





