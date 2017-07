Voormalig AZ-ster: "Had misschien grotere carrière kunnen maken"

Tien jaar geleden speelden de beloften van België het EK U21 en daar werden ze derde. Maarten Martens was toen aanvoerder, maar voor hem volgde geen grote carrière.



Martens was een smaakmaker in Nederland, maar door fysieke problemen kwam een toptransfer er nooit. Hij is ondertussen trainer van de U17 van Club Brugge.

"Ik ontving na dat EK geen grote aanbiedingen, niet zoals Nicolas Lombaerts. Die trok toen de aandacht van Zenit Sint-Petersburg. Ik moet zeggen dat ik toen goed zat bij AZ, dat toen getraind werd door Louis van Gaal", zegt hij in La Dernière Heure.



"Bovendien had ik ook niet de fysieke mogelijkheden, ik sukkelde mijn hele carrière met blessures, om zo een grote competitie aan te kunnen. Ik had misschien wel een grotere carrière kunnen maken, maar ik heb ook van niets spijt."



Na AZ speelde Martens nog voor PAOK Saloniki en Cercle Brugge. In 2015 stopte hij als voetballer.