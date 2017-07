"Daarom is hij nu ook bij Ajax beland"

Roda JC had het in het afgelopen seizoen moeilijk tot de laatste speeldag, maar keeper Benjamin van Leer bleef altijd het vertrouwen houden, van de clubleiding en van de supporters in Kerkrade. In het aankomende seizoen speelt de goalie voor Ajax en dat is terecht, aldus Robert-Jan Zoetmulder.



De keeperstrainer van Roda zegt tegen ELF Voetbal Magazine: "Mijn tip is dat hij eerst moet gaan genieten van wat hij meemaakt. Dat is ook heel belangrijk. Het is voor iedere keeper een jongensdroom om voor zo'n topclub te mogen spelen. Vooral de eerste periodes zal hij veel leren. Daar krijgt hij nu alle mogelijkheden voor. Met topfaciliteiten. Dit is hetgeen je al die uren training op veldjes en krachthonken voor hebt doorgebracht."



Zoetmulder vertelt vervolgens over de sterke en zwakke punten van Van Leer: "Vooral in reflexen en de één-tegen-één is hij formidabel. Ook zijn voetballend vermogen is sterk. Bij Roda JC is dat er iets minder uitgekomen, maar die heeft hij absoluut. Daardoor is hij nu ook bij Ajax beland, verwacht ik. Dat onderdeel kan hij nu mooi verder ontwikkelen."