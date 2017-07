'Crystal Palace wil twee spelers van Ajax hebben'

Coach Frank de Boer staat in de aankomende voetbaljaargang voor de groep bij het Engelse Crystal Palace en de eigenaar van de Premier League-club wil de oud-international van Oranje wat cadeautjes geven. Zo aast hij op een deal met Ajax: naar verluidt willen de Engelsen twee spelers hebben van de Amsterdammers.



Allereerst schrijven de media in Engeland dat verdediger Joël Veltman naar de nieuwe club van De Boer moet komen. De stopper werd in het recente verleden nog gelinkt aan Tottenham Hotspur, maar daar lijkt hij vooralsnog alleen op een lijstje te staan. De interesse van Palace zou in ieder geval stukken concreter zijn.



Daarnaast zijn de Engelsen volgens verschillende bronnen klaar om een officieel bod uit te brengen op Kenny Tete. De rechtsback van Ajax is een bijzonder goedkope optie, zeker voor een Premier League-club, want hij kost maar 3 miljoen euro. Deze dubbeltransfer zou op zijn minst een beetje opvallend zijn, omdat Veltman en Tete in het afgelopen seizoen met elkaar concurreerden om dezelfde positie. In de eerstgenoemde ziet Palace echter een centrumverdediger. Tete wordt overigens ook genoemd bij Olympique Lyon.