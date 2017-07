'Mourinho praat met 'bizarre' opvolger van De Gea'

De Spaanse doelman David de Gea wordt elke transferperiode weer in verband gebracht met een vertrek bij Manchester United. Een tijdje geleden was hij dicht bij een overstap naar Real Madrid, maar faalden de Spanjaarden met betrekking tot het benodigde papierwerk. United zou nu al een opvolger aangewezen hebben.



Het is immers niet compleet uitgesloten dat de keeper van het Spaanse nationale team vertrekt uit Manchester. Het is algemeen bekend dat de vrouw van De Gea het niet zo heeft op de Engelse industriestad, die ze al eens 'de lelijkste woonplaats ooit' noemde. De doelman heeft een verleden bij Atlético Madrid en zijn vrouw zou Spanje gewoonweg verkiezen boven het regenachtige Engeland.



Vertrekt De Gea daadwerkelijk, dan heeft United volgens The Sun al een opvolger klaarstaan. Joe Hart heeft geen toekomst meer bij Manchester City en werd in het afgelopen seizoen uitgeleend aan het Italiaanse Torino. Coach José Mourinho van de Red Devils zou al contact hebben gehad met de doelman van het Engelse nationale team. Hij zou daarbij gezegd hebben: gaat De Gea weg, dan ben jij mijn man. De reacties van de fans van United zijn alvast vernietigend, zij vinden dat Hart tekort komt voor hun team.