'Vidal kan opeens opvallende megatransfer maken'

Middenvelder Arturo Vidal speelt nu al eventjes voor het Duitse Bayern München en in de Allianz Arena is hij basisspeler en zeker een gewaardeerde kracht. Het zou echter zomaar eens zo kunnen zijn dat de international van Chili in het aankomende seizoen voor een nieuwe werkgever speelt.



Vidal staat volgens de Italiaanse media namelijk in de concrete belangstelling van Internazionale. In het afgelopen seizoen hadden de Nerazzurri wat problemen met betrekking tot de Financial Fair Play-regels, maar met ingang van 30 juni hebben de Italianen die strubbelingen achter zich liggen. De clubleiding van Inter zou reeds contact opgenomen hebben met de zaakwaarnemers van Vidal en Karl-Heinz Rummenigge, directeur bij Bayern München.



Bayern heeft al een eventuele vervanger voor Vidal in huis in de persoon van Corentin Tolisso, die onlangs voor veel geld overgenomen werd van het Franse Olympique Lyon. Renato Sanches, een andere veelbelovende middenvelder van het team van onder meer Arjen Robben, staat echter óók voor een vertrek. Hij wordt de laatste dagen vooral gelinkt aan Juventus.