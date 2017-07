'Diego Costa heeft dan eindelijk transfer te pakken'

Spits Diego Costa kreeg een paar weken geleden een niets-verhullend sms'je van de trainer van Chelsea, Antonio Conte. De Italiaan liet aan zijn spits weten dat hij na de zomer niet meer welkom zou zijn op Stamford Bridge en sindsdien houdt de toekomst van de Spanjaard de media bezig. Nu zou Costa een nieuwe werkgever te pakken hebben.



Het medium AS meldt dat de goalgetter dan toch naar Atlético Madrid transfereert. In de wintertransferperiode liet Costa al weten dat hij graag wilde terugkeren in de Spaanse hoofdstad, maar toen was een deal niet haalbaar. Nu wordt hij dan toch toegevoegd aan de selectie van oefenmeester Diego Simeone.



Saillant detail is dat Costa tot de maand januari van 2018 geen wedstrijden mag spelen voor Atlético. De Spaanse grootmacht heeft namelijk te kampen met een verbod op handelen, dat het opgelegd heeft gekregen door de wereldvoetbalbond FIFA. De bovenstaande krant stelt echter dat de spits tot aan de winter mee zal trainen bij Atlético, hij wordt dus niet uitgeleend. Simeone zou ervan uitgaan dat dit Costa alleen maar hongeriger zal maken. Het is onbekend wat de Spanjaarden precies betalen voor de goalgetter.