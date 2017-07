Gio verzint plannetje voor wedstrijden op kunstgras

In het afgelopen seizoen morste Feyenoord behoorlijk wat punten op kunstgras, bij PEC Zwolle en Excelsior bijvoorbeeld. Dat mag in de toekomst niet meer gebeuren en daarom verzint trainer Giovanni van Bronckhorst een plannetje voor de duels op een kunstmatige ondergrond. Dat geeft hij aan in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Van Bronckhorst vertelt: "Als het zo blijft zoals het nu is, dan gaan trainers dat gewoon doen. Dan kies je voor die aparte wedstrijden voor andere spelers en een andere speelstijl. Daar ontkom je straks niet meer aan. Je bent als trainer bezig met teamontwikkeling en het inslijpen van de ideale speelstijl. Maar op kunstgras komt dat er niet uit."



Feyenoord verloor Eljero Elia en Rick Karsdorp aan respectievelijk Basaksehir en AS Roma, maar verzekerde zich van de diensten van middenvelder Sofyan Amrabat van FC Utrecht en buitenspeler Jean-Paul Boëtius van FC Basel. Daar blijft het echter niet bij. "We hebben een goed beeld van wat we nodig hebben. Veel clubs wachten tot het echt gaat rollen en daar zijn wij ook een beetje afhankelijk van."